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"Разворачивайся, тупой!": полиция Астаны проводит проверку после публикации видео с кортежем

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Полицейские назвали тупым водителя
Легковой автомобиль перед полицейскими машинами. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

Полиция Астаны проводит проверку после публикации видео, на котором слышно, что полицейские некорректно выразились в адрес водителя, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Zhest_kz опубликовали видео с информацией о том, что столичные полицейские "выгнали водителя" с пути следования VIP-кортежа.

"В Астане водитель выехал на перекрытую для движения улицу, где ожидался проезд VIP-кортежа. На кадрах видно, как растерянного автовладельца патрульные машины блокируют, а из динамиков звучит резкий приказ: "Разворачивайся, тупой!" - указано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"В соответствии с правилами дорожного движения, при приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и сопровождаемых автомобилей.

В то же время, по факту использования полицейским некорректного выражения в адрес водителя, нарушившего правила проезда, проводится служебная проверка", - сказано в ответе пресс-службы.

Отметим, что в разделе 6 ПДД РК указано, что при приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего и (или) красного цвета и специальным звуковым сигналом, водители уступают дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.

В ПДД указано, что для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств включают проблесковый маячок синего или красного цвета и специальный звуковой сигнал.

"Пользуются преимуществом они только убедившись, что им уступают дорогу. Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транспортными средствами оперативных и специальных служб в случаях, установленных настоящим пунктом.

Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего и (или) красного цвета, водитель снижает скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости", - сказано в ПДД.

Напомним, в октябре прошлого года житель Астаны за блокировку движения транспорта и конфликт со стражами порядка житель Астаны получил 15 суток ареста.

О том, какой штраф грозит водителям в Казахстане, если не пропустить машину с проблесковыми маячками, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210486-razvorachivaysya-tupoy-policiya-astany-provodit-proverku-posle-publikacii-video-s-kortezhem/

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