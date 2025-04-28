"Казахстан передаст земли Китаю": на информацию в Сети отреагировали в МИДе и Минсельхозе

В Сети распространяется информация, что Казахстан якобы планирует передать Китаю обширные земельные участки. Фактчекеры Stopfake.kz предупредили, что информация - фейковая, передает NUR.KZ.

Как сообщают фактчекеры, в соцсетях распространяется информация о том, что Казахстан планирует передать Китаю обширные земельные участки для ведения сельского хозяйства. По утверждению автора сообщения, переговоры по этому вопросу ведутся с 2009 года, а общая площадь земель достигла уже 1,7 млн га. Информация оказалась ложной.

О том, что информация является фейком, подтвердили и в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

"Сообщение о том, что Казахстан передает Китаю земли для сельхознужд, не соответствует действительности. Это фейк. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", - говорится в официальном сообщении министерства.

Отреагировали на подобного рода сообщения в Сети и в Министерстве сельского хозяйства.

"Согласно статье 23 Земельного кодекса РК, за исключением земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения, иностранные граждане, лица без гражданства, а также иностранные (негосударственные) юридические лица могут владеть земельными участками на праве собственности.

Это возможно в случаях, когда участки предоставлены под строительство производственных и непроизводственных объектов, включая жилые дома и их комплексы, а также участки, на которых расположены такие объекты, включая земли, предназначенные для их обслуживания.

При этом земельные участки, расположенные в пограничной полосе госграницы Казахстана, не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование", - отмечается в сообщении ведомства.

В Минсельхозе уточнили, что, в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса РК, иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица РК с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования.

"В соответствии со статьей 171 Кодекса право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленное до 1 июля 2016 года на условиях аренды иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению на новый срок или действует до наступления иных оснований для прекращения права временного землепользования, предусмотренных Кодексом", - сообщили в Минсельхозе.

Стоит отметить, что слухи о продаже казахстанских земель Китая всплывали ранее не раз. Так, к примеру, в мае 2023 года в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Казахстана назвали не соответствующим действительности тот факт, что на китайских интернет-площадках якобы идет открытая торговля казахстанскими сельскохозяйственными угодьями.

Соответствующие объявления на интернет-площадках КНР прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров

"По данному объявлению мы, естественно, провели соответствующую работу с китайской стороной. Наше посольство в Пекине довело сведения до МИД Китая. И здесь мы довели до сведения китайского посольства, которое находится в Астане", - сказал он.

Продажу земель страны позже опроверг и президент Касым-Жомарт Токаев.

"Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам. Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом", - заявил глава государства.

Позже в акимате Западно-Казахстанской области, а также премьер-министр Казахстана опровергли информацию о сдаче в аренду земель в регионе китайским инвесторам.

Сообщалось и о том, что в социальных сетях распространилась карта, согласно которой часть Казахстана, Таджикистана и еще нескольких государств входит в состав Китая. Информация в итоге тоже оказалась фейковой.