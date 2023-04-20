Карта с общими территориями Казахстана и Китая напугала казахстанцев

Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

В социальных сетях распространилась карта, согласно которой часть Казахстана, Таджикистана и еще нескольких государств входит в состав Китая, передает StopFake.kz.

Впервые, как сообщается, данная карта была опубликована в 2015 году одним из аккаунтов в . Подпись к фото гласит, что карту взяли из китайского учебника по истории.

На карте часть Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Монголия, Кыргызстан и дальний Восток являются частью Китая.

В марте этого года карта вновь опубликовали в соцсетях. На этот раз утверждалось, что ее якобы составили в Министерстве природных ресурсов Китая в рамках "Норм отображения содержимого в открытых картах" от 6 февраля 2023 года.

Распространяемая карта. Фото: stopfake.kz

В публикации StopFake говорится, что поиск по названию нормативного акта с этим названием на китайском языке не дал никаких результатов.

Кроме того, как сообщается, на официальном сайте Министерства природных ресурсов Китая есть страница Центра экспертизы картографических технологий. На последней говорится, что всего Центром выпущено 269 карт Китая. Каждую из них можно скачать по этой ссылке.

Однако, как отмечают фактчекеры, ни одна из приведенных на странице Центра экспертизы картографических технологий КНР карт не соответствует той, что распространилась в Сети.

При этом на карте, опубликованной якобы Министерством природных ресурсов Китая, есть подпись на китайском, что переводится как "Карты Китая в начале династии Цин" (с 1644 года). И, действительно, данная карта совпадает с картой Китая той эпохи.

Следовательно, как сообщается, распространяемая карта является исторической, но не демонстрирует современные границы КНР.

Напомним, в 2021 году казахстанцы приняли всерьез шутку о возможном присоединении Казахстана к Китаю.

По информации на сайте Британской энциклопедии, династия Цин – последняя из императорских династий Китая, правление которой пришлось на период с 1644 по 1912 год.

При династии Цин территория империи увеличилась в три раза по сравнению с предшествующей династией Мин (1368-1644), население выросло с 150 миллионов до 450 миллионов человек, многие некитайские меньшинства в империи были синизированы (китаизированы), была создана интегрированная национальная экономика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017518-karta-s-obschimi-territoriyami-kazahstana-i-kitaya-napugala-kazahstantsev/