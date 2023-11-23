Сдачу земель ЗКО в аренду инвесторам из Китая прокомментировали в акимате

В акимате Западно-Казахстанской области опровергли информацию о сдаче в аренду земель в регионе китайским инвесторам, передает NUR.KZ со ссылкой на StopFake.kz.

По информации фактчекеров, среди казахстанцев в соцсетях распространилась информация о сдаче в аренду якобы 100 тысяч квадратных километров земель в Западно-Казахстанской области китайским инвесторам.

В областном акимате опровергли информацию.

"Ни о каких 100 тысячах квадратных километров речи не идет. При этом вопрос сдачи земли в аренду иностранным инвесторам не стоит, более того, согласно Земельному кодексу продажа земли иностранным лицам запрещена", – говорится в сообщении.

Отметим, что информация о продаже казахстанских земель иностранным государствам, особенно Китаю, часто появляется в Сети.

Например, в мае этого года в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Казахстана назвали не соответствующим действительности тот факт, что на китайских интернет-площадках якобы идет открытая торговля казахстанскими сельскохозяйственными угодьями.

Соответствующие объявления на интернет-площадках КНР прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров

"По данному объявлению мы, естественно, провели соответствующую работу с китайской стороной. Наше посольство в Пекине довело сведения до МИД Китая. И здесь мы довели до сведения китайского посольства, которое находится в Астане", – сказал он.

Продажу земель страны позже опроверг и президент Касым-Жомарт Токаев.

"Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам. Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом", – заявил глава государства.