Холодную воду частично отключат в одном из районов Алматы
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Сегодня, 28 апреля, с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача холодной воды в части Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".
"В связи с проведением плановых работ по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей 28 апреля с 09:00 до 17:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в части Медеуского района в пределах улиц: ВОАД - ул. Халиулина - ул. Бригадная - Кенсай - ул. Верненская", - отмечается в сообщении коммунального предприятия.
Отмечается, что на период отключения для социальных объектов будет организован подвоз воды автоцистернами.
Ранее была временно приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района Алматы. Это было связано с мероприятиями по реконструкции инженерных сетей и модернизации технологического оборудования на объектах водоснабжения.
Недавно воду отключали в некоторых жилых массивах сразу двух районов Алматы - в Ауэзовском и Алатауском. Это было связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения.
До этого холодную воду на целый день отключали также в домах, расположенных по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина, а также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.
В середине февраля по аналогичной причине коммунальное предприятие отключало от холодной воды дома и здания в Бостандыкском районе Алматы.
А в конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239983-holodnuyu-vodu-chastichno-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/