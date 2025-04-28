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Холодную воду частично отключат в одном из районов Алматы

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Отключение воды
Отключение воды. Иллюстративное фото: kazoka30/Getty Images

Сегодня, 28 апреля, с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача холодной воды в части Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

"В связи с проведением плановых работ по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей 28 апреля с 09:00 до 17:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в части Медеуского района в пределах улиц: ВОАД - ул. Халиулина - ул. Бригадная - Кенсай - ул. Верненская", - отмечается в сообщении коммунального предприятия.

Отмечается, что на период отключения для социальных объектов будет организован подвоз воды автоцистернами.

Ранее была временно приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района Алматы. Это было связано с мероприятиями по реконструкции инженерных сетей и модернизации технологического оборудования на объектах водоснабжения.

Недавно воду отключали в некоторых жилых массивах сразу двух районов Алматы - в Ауэзовском и Алатауском. Это было связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения.

До этого холодную воду на целый день отключали также в домах, расположенных по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина, а также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.

В середине февраля по аналогичной причине коммунальное предприятие отключало от холодной воды дома и здания в Бостандыкском районе Алматы.

А в конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239983-holodnuyu-vodu-chastichno-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/