Холодную воду временно отключат в некоторых микрорайонах Алматы

В Алматы в связи с работами по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода планируется отключить холодную воду сразу в нескольких микрорайонах, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

"2 марта с 09:00 до 18:00 ограничат подачу холодной воды в жилые и прочие здания, расположенные по улице Улугбека, (на участке - прим. ред.) от улицы Момышулы до проспекта Саина.

А также - в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности и успешного проведения работ", - сообщили в компании.

Горожан просят с пониманием отнестись с временным неудобствам, и в случае возникновения вопросов - обращаться в диспетчерскую (274-66-66).

В середине февраля по аналогичной причине коммунальное предприятие отключало от холодной воды дома и здания в Бостандыкском районе Алматы.

А в конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

Мы также писали, что в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Подключать дома к теплу начали на следующий день ранним утром. В аварийной службе объясняли, что повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.