Жилые массивы одного из районов Алматы останутся без холодной воды

18 апреля будет временно приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Алматы Су".

"В Алматы начались мероприятия по реконструкции инженерных сетей и модернизации технологического оборудования на объектах водоснабжения. Работы проводятся в рамках планово-профилактических работ по подготовке к зимнему периоду.

В связи с проведением плановых работ на сетях водопровода 18 апреля с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Ограничение связано с заменой технологического оборудования и вводу в эксплуатацию нового водопровода.

В связи с этим временно будет приостановлено водоснабжение в:

​в жилых домах и иных объектах, расположенных в контуре ул. Спартака - ул. Р. Зорге- железнодорожные пути - ул. Жансугурова - ул. Ержанова;

в административных зданиях: школы №50, №83, №59,№76, поликлиника №9, БСПМ №1, ясли-сад №65, детский сад "Карусель", здание акимата Турксибского района, Вокзал "Алматы - 1" РОВД, ЦОН.

В социальные объекты района будет организован подвоз воды автоцистернами.

Недавно воду отключали в некоторых жилых массивах сразу двух районов Алматы - в Ауэзовском и Алатауском. Это было связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения.

До этого холодную воду на целый день отключали также в домах, расположенных по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина, а также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.

В середине февраля по аналогичной причине коммунальное предприятие отключало от холодной воды дома и здания в Бостандыкском районе Алматы.

А в конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

Мы также писали, что в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.