Часть района в Алматы осталась без горячей воды и отопления

В среду, 29 января, часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды – на трубопроводе случилась авария, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в пресс-службе компании, часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключили от горячей воды и отопления.

"В связи с нештатной ситуацией на трубопроводе, введенном в эксплуатацию в 1982 году, жилые дома и другие здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Гагарина – Ходжанова – Жарокова – Сыргабекова – Есеналиева – Новая, отключены от теплоснабжения.

На трубопроводе по улице Жарокова, на углу улицы Ходжанова, был обнаружен свищ. Для предотвращения аварийной ситуации ведутся работы по его устранению. Заменой давшего сбой участка трубопровода диаметром 600 мм занимается аварийная бригада", – рассказали в АлТС.

Отмечается, что в этом году планируется провести реконструкцию этого участка магистрального трубопровода.

Восстановить подачу тепла и горячей воды в названном контуре улиц обещают сразу после завершения ремонтных – примерно в 18:00.

"Просим проживающих в указанном районе алматинцев и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили в ТОО.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар и т.д.) горожан просят не предпринимать самостоятельных действий, а обратиться по номерам:

+7 (727) 378-06-65 (круглосуточно);

+7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00);

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Напомним, в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Подключать дома к теплу начали на следующий день ранним утром.

В аварийной службе объясняли, что повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.