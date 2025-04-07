Ряд жилых массивов в Алматы останется без холодной воды

В Алматы 9 апреля с утра до вечера в некоторых жилых массивах временно отключат холодную воду - это связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

"В связи с плановыми работами на сетях водопровода в Алматы временно отключат холодную воду в некоторых жилых массивах. Кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с заменой оборудования (запорной арматуры) на сетях водоснабжения", - отмечается в сообщении коммунального предприятия в Instagram-аккаунте. Так, 9 апреля с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и объекты, расположенные на территории:

Ауэзовского района - в контуре пр. Райымбека - р. Үлкен Алматы - ул. Толе би - ул. Саина, мкр. Тастак-1, индивидуальные жилые дома по ул. Утеген батыра, жилые и административные здания вдоль пр. Райымбека (между ул. Утеген батыра и Саина);

- в контуре пр. Райымбека - р. Үлкен Алматы - ул. Толе би - ул. Саина, мкр. Тастак-1, индивидуальные жилые дома по ул. Утеген батыра, жилые и административные здания вдоль пр. Райымбека (между ул. Утеген батыра и Саина); Алатауский район - индивидуальные жилые дома в контуре пр. Райымбек - Саина - пр. Рыскулова - Курчатова.

Напомним, до этого холодную воду на целый день отключали в домах, расположенных по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина, а также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.

В середине февраля по аналогичной причине коммунальное предприятие отключало от холодной воды дома и здания в Бостандыкском районе Алматы.

А в конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

Мы также писали, что в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.