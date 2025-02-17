Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Без холодной воды временно останется один из районов Алматы

Опубликовано:

Вода из крана
Отключение воды. Иллюстративное фото: Nico De Pasquale Photography/Getty Omages

Из-за плановых работ по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода дома и здания в Бостандыкском районе Алматы до вечера останутся без воды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".

"18 февраля с 09:00 до 18:00 вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе по ул. Розыбакиева ЖК "Амир", ЖК "Estet" ЖК"4You", по ул. Тажибаева ЖК "Элемент", по ул. Кожабекова 6, 17/1,21, ЖК "Браун".

Временные ограничения холодного водоснабжения в названых городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", - отмечается в сообщении коммунального предприятия.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и при необходимости обращаться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су" - 274-66-66.

В конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

А в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Подключать дома к теплу начали на следующий день ранним утром. В аварийной службе объясняли, что повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221266-bez-holodnoy-vody-vremenno-ostanetsya-odin-iz-rayonov-almaty/