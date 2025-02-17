Без холодной воды временно останется один из районов Алматы

Из-за плановых работ по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода дома и здания в Бостандыкском районе Алматы до вечера останутся без воды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".

"18 февраля с 09:00 до 18:00 вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе по ул. Розыбакиева ЖК "Амир", ЖК "Estet" ЖК"4You", по ул. Тажибаева ЖК "Элемент", по ул. Кожабекова 6, 17/1,21, ЖК "Браун".

Временные ограничения холодного водоснабжения в названых городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", - отмечается в сообщении коммунального предприятия.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и при необходимости обращаться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су" - 274-66-66.

В конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

А в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Подключать дома к теплу начали на следующий день ранним утром. В аварийной службе объясняли, что повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.