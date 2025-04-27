Предупреждать о проверках перестанут школьные столовые в Казахстане

Подходы в госконтроле за организацией питания школьников намерены изменить в Казахстане после ситуации с отравлениями в Мангистау, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Как подчеркнули в ведомстве, ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов.

"Для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, Министерством здравоохранения РК разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования. Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей.

Подчеркивается, что в рамках поручения Главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых министерством по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.

В целях расследования случаев отравления и обеспечения безопасности школьного питания создана Межведомственная рабочая группа в составе представителей заинтересованных органов, включая Министерство просвещения, здравоохранения, Генеральную прокуратуру.

Напомним, 3 апреля в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой.

А в сентябре 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации. У шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружили и другие грубые нарушения.

В январе этого года уголовное дело по факту отравления детей в столовой школы села Бесшокы передали в суд. Работников осудили за поддельные санитарные документы.

В феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.

18 апреля этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о массовых случаях отравления детей в школьных столовых Мангистауской области.

"Следует особо отметить о вопиющих случаях массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году - 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области", - заявил он.