Вертолет и взрывы напугали жителей ЗКО

В Сети появилось видео, снятое в Бокейординском районе ЗКО. На кадрах - столб дыма, предположительно, от взрыва, и вертолет. Видео прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Видео из села Хан Ордасы Бокейординского района опубликовал Telegram-канал Shyndyk.kz.

"По словам очевидцев, на этом месте военные якобы проводили взрывные работы", - говорится в посте.

Кадры прокомментировали в ДП ЗКО. В пресс-службе отметили, что видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе распространились в мессенджере WhatsApp вечером 24 апреля.

"Указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы", - заявили в ведомстве.

Напомним, за последнее время в ЗКО уже четыре раза находили предметы, похожие на БПЛА.

Так, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. Также предметы, похожие на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, нашли в Жанибекском районе ЗКО. В этом же районе в конце марта снова заявили об обнаружении предмета, похожего на БПЛА.

Вице-министры обороны и иностранных дел Казахстана высказались касательно упавших на территории страны беспилотниках.