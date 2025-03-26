Крушение беспилотников в Казахстане: зафиксирован еще один похожий случай
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В Западно-Казахстанской области сегодня снова нашли фрагменты предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.
Корреспонденту NUR.KZ об обнаружении похожего на БПЛА предмет сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе. Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.
На уточняющий вопрос корреспондента NUR.KZ, действительно ли данный предмет упал сегодня, в пресс-службе ответили утвердительно.
Отметим, что это уже четвертый случай за последнее время, когда в ЗКО находят предметы, похожие на БПЛА. Так, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.
Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. А накануне предметы, похожие на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, нашли в Жанибекском районе ЗКО.
Уже сегодня вице-министры сразу двух ведомств - обороны и иностранных дел, высказались касательно упавших на территории Казахстана беспилотниках.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230772-krushenie-bespilotnikov-v-kazahstane-zafiksirovan-eshche-odin-pohozhiy-sluchay/