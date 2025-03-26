В Минобороны высказались о найденных на территории Казахстана беспилотниках

Вице-министры сразу двух ведомств - обороны и иностранных дел высказались в кулуарах мажилиса касательно упавших на территории Казахстана беспилотников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно беспилотных летательных аппаратов ведется расследование всеми ответственными, компетентными органами. Министерство обороны также не осталось вне рамок этого расследования. Находится в ведении нашей ПВО. По итогам расследования мы предоставим дополнительную информацию, если это необходимо", - сказал заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он напомнил, что в Бокейординском районе имеются испытательные полигоны.

"Есть не только поле боя, но и воздушное пространство. Возможно, это технический сбой, из-за которого он вышел. Или еще что-то другое. Думаю неправильно говорить конкретно, пока не закончится расследование", - предположил он.

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин заявил, что МИД сделает соответствующее заявление после того, как станет известно, чей дрон и откуда он прилетел.

"Конечно, будет заявление. Но на сегодня нет информации - откуда ( прим.ред - прилетел) и чей это дрон. Проводятся следственные меры. Как поступит информация о том, чей это дрон, кто его запустил - мы примем конкретные решения", - сообщил он.

Его поддержал другой вице-министр - Алибек Куантыров.

"На территории ЗКО идет расследование. Там технические вещи: откуда он прилетел, куда он упал, чье это производство. Пусть компетентные органы, технари разберутся. Потом будет ясно", - заявил он.

Напомним, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП.

Позже в полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

Накануне еще один похожий на беспилотник объект был обнаружен в ЗКО. В регионе начали проверку по факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат.