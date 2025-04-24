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Информацию о развертывании войск на границе с Россией прокомментировали в Минобороны

Опубликовано:

Казахстанская армия
Казахстанская армия. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В зарубежных СМИ появилась информация, что Астана развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны - якобы на случай конфликта. Это фейк, передает StopFake.kz.

В ряде зарубежных СМИ появилась информация, что Астана якобы развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны. Якобы Казахстан принимает меры на случай конфликта с Россией. Это фейк.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.

"В связи с публикациями в ряде зарубежных СМИ, касающимися проекта Закона Республики Казахстан "О территориальной обороне", Министерство обороны Республики Казахстан считает необходимым дать официальные разъяснения, чтобы предотвратить искажение фактов и недобросовестные интерпретации.

Данный законопроект направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности.

Законопроект "О территориальной обороне" разработан в рамках модернизации системы национальной безопасности Казахстана. Его цель - обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций. Размещение бригад территориальной обороны осуществляется с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.

Также ведомство уточняет, что участие иностранных граждан и лиц без гражданства в подразделениях территориальной обороны не предусмотрено. Принятие закона не направлено против какой-либо страны и не должно восприниматься как отражение угрозы с определенного направления.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза.

Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта Закона "О территориальной обороне" Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов.

Просим граждан и СМИ не обращать внимания на различные доводы, появляющиеся на информационных ресурсах и в социальных сетях, а доверять официальным источникам информации", - отмечают в Министерстве обороны РК.

Напомним, ранее госорганы Казахстана уже были вынуждены опровергать фейковые сообщения. Так, год назад Минобороны назвало фейком слухи о переговорах по закупкам российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины - соответствующая информация распространилась тогда в российских СМИ.

До этого в КНБ ответили на сообщения о скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе.

Также осенью 2023 года в соцсетях появилось видео, на кадрах которого якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и РФ. Данную ситуацию прокомментировали в МВД РК, сообщив, что на самом деле на видео колонна автотранспорта Национальной гвардии, направляющаяся на плановые полевые занятия.

В апреле того же года видео с перевозкой в Казахстане танков снова породило слухи о военной помощи России.

И за год до этого в соцсетях распространялось видео, на кадрах которого запечатлена колонна военной техники. Согласно подписи, она направлялась "на помощь России".

В Минобороны тогда сообщили, что военная техника, которая представлена на видео, возвращается с совместных учений с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые проходили на территории Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239044-informaciyu-o-razvertyvanii-voysk-na-granice-s-rossiey-prokommentirovali-v-minoborony/