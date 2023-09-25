КНБ опроверг очереди на казахстанско-российской границе

В КНБ ответили на сообщения о скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области. Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.

"Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения", - обратились в КНБ.