Фейк об отправке Казахстаном военной техники "для помощи России" обсуждают в Казнете

Кадр из фейкового видео: instagram.com/oyan_kazakh_

В Instagram распространяется видео, на кадрах которого запечатлена колонна военной техники. Согласно подписи, она направляется "на помощь России". Но это неправда, передает Stopfake.kz.

В Минобороны сообщили, что военная техника, которая представлена на видео, возвращается с совместных учений с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые прошли на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.

"В период с 8 по 15 октября по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследуют по территории нашей страны по ранее согласованному с АО "НК "КТЖ" графиком движения эшелонов по двум направлениям: с юга на восток и на запад", ­– говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РК.

Кроме того, в ведомстве добавили, что соединения и части ВС Казахстана будут следовать по территории страны железнодорожным транспортом и на колесной военной технике.

Следовательно, как отметили фактчекеры, распространяемое сообщение – фейк. Военная техника на видео возвращается с учений, а не направляется в Россию.

Ранее в Сети появился фейк о том, что в Казахстане якобы собираются упразднить классы с русским языком обучения. Эта информация также не соответствует действительности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992402-feyk-ob-otpravke-kazahstanom-voennoy-tehniki-dlya-pomoschi-rossii-obsuzhdayut-v-kaznete/