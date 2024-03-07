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Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах с "Укрспецэкспорт"

Опубликовано:

Здание Минобороны РК
Здание Минобороны РК. Фото: t.me/modgovkz

Минобороны Казахстана назвало фейком слухи о переговорах по закупкам российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация распространилась в российских СМИ.

"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности.

Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", – говорится в сообщении Минобороны РК в Telegram.

Отметим, что такую информацию опубликовало российское издание РИА Новости, ссылаясь на информированный источник. Последний заявил, что Киеву якобы могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.

На сайте "Укрспецэкспорт" говорится, что компания занимается экспортом и импортом продукции и услуг военного и специального назначения, включая вооружение, боеприпасы, военную и специальную технику, запасные части и компоненты, взрывчатые вещества и другую продукцию, которая может быть использована для разработки и производства вооружения, военной и специальной техники.

Также в ее профиль входят ремонт, техническое обслуживание и модернизация вооружения и военной техники иностранных заказчиков и др.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Казахстан приостановил экспорт военной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2065129-minoborony-kazahstana-oproverglo-sluhi-o-peregovorah-s-ukrspetseksport/

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