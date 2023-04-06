Видео с перевозкой в Казахстане танков породило слухи о военной помощи России

Техника из фейкового сообщения. Фото: stopfake.kz

В соцсетях и мессенджерах среди казахстанцев распространилось сообщение о том, что Казахстан якобы отправляет военную технику в Россию. Информацию опровергли в Минобороны РК, передает StopFake.kz.

Среди казахстанцев распространилось текстовое сообщение вместе с видео, на котором изображена военная техника. В сообщении утверждают, что ролик был снят 6 апреля на территории Карагандинской области. А технику якобы везут в Россию.

В Министерстве обороны Казахстана информацию опровергли, отметив, что в нашей стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники", — сообщили в МО РК.

Данный запрет, отметим, действует до августа 2023 года.

В конце февраля, напомним, на просторах интернета появилось другое сообщение – о том, что Казахстан якобы отправил Украине военную технику. Его также опровергли в Минобороны.

Кроме того, в декабре прошлого года ряд российских СМИ начал распространять информацию о запуске беспилотника военных сил Украины (ВСУ) с территории Казахстана. В МО РК информацию назвали недостоверной.

По информации на сайте Минобороны РК, целью боевой подготовки является предоставление войскам возможности максимально эффективно использовать совокупность всех сведений, приемов и навыков, необходимых вооруженным силам для несения боевой службы в военное время.

При организации и проведении мероприятий боевой подготовки соблюдаются установленные принципы:

соответствие направленности обучения положениям Военной доктрины Республики Казахстан;

обеспечение постоянной боевой готовности подразделений, воинских частей (кораблей) к выполнению боевых задач по предназначению, независимо от продолжительности их подготовки;

учить тому, что необходимо на войне;

каждый командир обучает своих подчиненных;

наглядность и максимальное приближение обучения к условиям боевой действительности;

систематичность и последовательность в обучении (обучение от простого – к сложному);

научность обучения;

коллективный и индивидуальный подход к обучению;

сознательность, активность и самостоятельность обучаемых;

единство обучения и воинского воспитания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015791-video-kazahstanskoy-voennoy-tehniki-napravlyayuscheysya-v-rossiyu-rasprostranilos-v-kaznete/