На слухи о конфликте между пограничниками России и Казахстана отреагировали в МВД

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и РФ. Данную ситуацию прокомментировали в МВД РК, передает Stopfake.kz.

На распространяемом видеоролике запечатлена военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области, куда якобы сейчас и направляют технику.

Распространяемый видеоролик. Скриншот: NUR.KZ

Опубликованную в соцсетях видеозапись прокомментировали в пресс-службе МВД РК.

"МВД Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком.

На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", – рассказали в ведомстве.

Напомним, еще в прошлом году в соцсетях распространялось видео, на кадрах которого запечатлена колонна военной техники. Согласно подписи, она направлялась "на помощь России".

В Минобороны тогда сообщили, что военная техника, которая представлена на видео, возвращается с совместных учений с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые прошли на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.

В апреле текущего года видео с перевозкой в Казахстане танков снова породило слухи о военной помощи России.

В том же месяце в соцсетях появился еще один видеоролик, на котором запечатлена перевозка военной техники по Алматы. В Министерстве обороны объяснили, зачем перевозят технику.