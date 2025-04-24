90% алматинцев до конца года перейдут на учет воды по счетчикам, заявил Досаев

Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что до конца года большинство алматинцев перейдут на оплату воды по установленным приборам учета, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата, в Алматы продолжается активная работа по модернизации системы водоучета. На встрече с жителями Алатауского района аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что основной задачей на текущий год является переход подавляющего большинства алматинцев на оплату воды по установленным приборам учета.

"Задача до конца года довести охват счетчиками до 90%", - отметил аким города.

Он пояснил, что после установки приборов учета многие жители стали более осознанно подходить к потреблению воды.

По его словам, сегодня в городе работает 20 компаний, предлагающих доступные и качественные счетчики. Установка прибора учета теперь не представляет сложности ни по цене, ни по доступности.

"У нас прописаны нормы потребления воды для жителей. Если вы их превышаете - оплачиваете по повышенному тарифу. Если не превышаете - платите по обычному", - пояснил аким, акцентируя внимание на справедливом подходе к расчету платежей.

Напомним, в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Также сообщалось, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже.

Недавно председатель КСК из Алматы попросила акима города Ерболата Досаева "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

Также в начале апреля директор департамента сбыта ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров рассказал, будут ли в городе подниматься тарифы на воду.

Стоит отметить, что уже с начала года в Алматы изменили нормы потребления воды для жильцов, в чьих квартирах не установлены счетчики.