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Резкий рост тарифов на воду в Алматы объяснили специалисты

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Счетчик
Счетчик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже, передает сайт телеканала КТК.

Новые тарифы ввели с февраля. Изменения в счетах все горожане увидят уже в марте.

Коммунальщики заявляют, что причиной роста цен стала изменившаяся норма потребления воды. Средний расход увеличился с 8,5 до 15 кубов. На стоимость повлияла и подорожавшая электроэнергия, ее используют для перекачки и очистки воды.

Тарифы на воду вырастут цены и для тех, у кого счетчики есть. На питьевую воду тариф в среднем поднимется на 9,5%. Куда заметнее повысился тариф на канализацию. Ее обслуживание станет дороже почти на треть.

"Ввиду истечения сроков действия пятилетнего тарифа, утвержденного ранее на 2020-2024 годы "Алматы су", утверждены новые тарифы на новый пятилетний период – это 2025-2029 годы. Тариф у нас утвержден на потребителей, имеющих приборы учета.

Для потребителей, не имеющих приборы учета у нас влияют утвержденные нормы потребления, которые утверждены постановлением акима города Алматы в 2024 году", - сообщила руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева.

Источник: КТК

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

А ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221892-rezkiy-rost-tarifov-na-vodu-v-almaty-obyasnili-specialisty/