"Обосновать высокие цены" на отопление и горячую воду попросили Досаева

Председатель КСК из Алматы попросила акима города Ерболата Досаева "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду, передает NUR.KZ.

Жительница города обратилась к Досаеву во время его встречи с населением Ауэзовского района, попросив внести ясность касательно тарифов.

"Жильцы обращаются по поводу высоких тарифов на теплоснабжение и горячую воду. Можно обосновать высокие цены?" - заявила она.

"Могу обосновать - первыми источниками являются энергоисточники, за счет которых поставляются тепло, горячая вода. Департамент по регулированию естественных монополий города Алматы очень жестко контролирует эти вещи.

Тем, кому нужна поддержка, город разработал программу, по которой наши социально-уязвимые слои населения, кто кому необходима поддержка, могут обратиться в районное управление и получить ее", - отметил аким.

Он добавил, что деньги на эту помощь в бюджете предусмотрены, а остальные граждане должны платить по рыночным тарифам, которые, на его взгляд, являются сильно субсидируемыми.

"Очень много задают вопросов, связанных с дифференцированной оплатой за потребление воды. У нас в городе, к сожалению, очень большая доля людей, у которых нет приборов учета. Они по старым нормам платили. Поэтому мы сделали дифференциацию. Кто ставит прибор учета - у них один тариф, а кто без прибора учета - они платят по завышенным нормам.

Поэтому мы хотели бы простимулировать наших горожан, чтобы у них приборы учета появились. А вопросы по общедомовым узлам теплоучета - где необходима модернизация, мы уже программу начинаем совместно с "АлТС", - заключил Досаев.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев уже комментировал повышение тарифов в Алматы. По его словам, счета должны "прийти в порядок".