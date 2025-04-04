Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Повысятся ли у алматинцев тарифы на воду, рассказали в "Алматы су"

Опубликовано:

Счетчик на воду
Счетчик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор департамента сбыта ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров рассказал, будут ли в городе подниматься тарифы на воду, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с истечением срока тарифа, который действовал до 2025 года, с 1 февраля в Алматы введены тарифы с промежуточным действием, вернее, со сроком действия на 2025-2029 годы. Соответственно, тарифы изменяться больше не будут. Тарифы утверждены с ежегодной индексацией в начале года", - сообщил Шагиров.

Также он заявил о том, за счет повышения тарифов решается проблема износа сетей в центре города и старых районах.

"Благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" суммы вложений в реконструкцию сетей растут. Так, если в прошлом году мы смогли отремонтировать 32 километра сетей, то в этом году уже 70 километров сетей будут реконструированы в городе", - сообщил спикер.

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Также сообщалось, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже.

А вчера председатель КСК из Алматы попросила акима города Ерболата Досаева "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233152-povysyatsya-li-u-almatincev-tarify-na-vodu-rasskazali-v-almaty-su/