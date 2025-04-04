Повысятся ли у алматинцев тарифы на воду, рассказали в "Алматы су"

Директор департамента сбыта ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров рассказал, будут ли в городе подниматься тарифы на воду, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с истечением срока тарифа, который действовал до 2025 года, с 1 февраля в Алматы введены тарифы с промежуточным действием, вернее, со сроком действия на 2025-2029 годы. Соответственно, тарифы изменяться больше не будут. Тарифы утверждены с ежегодной индексацией в начале года", - сообщил Шагиров.

Также он заявил о том, за счет повышения тарифов решается проблема износа сетей в центре города и старых районах.

"Благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" суммы вложений в реконструкцию сетей растут. Так, если в прошлом году мы смогли отремонтировать 32 километра сетей, то в этом году уже 70 километров сетей будут реконструированы в городе", - сообщил спикер.

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Также сообщалось, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже.

А вчера председатель КСК из Алматы попросила акима города Ерболата Досаева "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.