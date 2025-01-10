Нормы потребления воды для жильцов без счетчиков изменились в Алматы

В Алматы изменили нормы потребления воды для жильцов, в чьих квартирах не установлены счетчики. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент NUR.KZ.

В акимате напомнили, что в 2023 году была принята новая тарифная политика регулирования сферы естественных монополий - "Тариф в обмен на инвестиции".

На сегодня в Казахстане пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физических лиц, в рамках которых введены социальные нормы потребления. Новый алгоритм тарификации предусматривает принцип "чем больше потребляешь, тем больше платишь", то есть для потребителей, неэкономно расходующих воду, тарифы становятся выше.

Для этого в Алматы приняты новые нормы потребления воды для потребителей, не имеющих счетчиков. Новые ставки для расчета потребления воды и канализации вводятся с января 2025 года.

Таким образом, для жителей, в чьих домах не установлены счетчики, оплата будет рассчитываться на основе следующих норм:

для каждого зарегистрированного человека в месяц предполагается потребление 15 м³ воды. Оплата составит 2 217,60 тенге по действующему тарифу на водоснабжение;

если имеется централизованное водоотведение, дополнительно будет взиматься плата за канализацию, которая составит 687,96 тенге на человека.

Прежние нормы, действовавшие с 1989 года, были значительно ниже: для частных домов - от 3 до 6 м³ на человека в месяц, для квартир - 8,4 м³.

В акимате подчеркивают, что "годами не менявшиеся нормы не стимулировали потребителей устанавливать счетчики и экономить воду". В результате, как утверждает администрация города, на сегодня только 65% жилья оснащено счетчиками воды.

Кроме того, ранее частные дома "практически не были подключены к центральным коммуникациям", но сейчас "частный сектор активно подключается к городским инженерным системам". При этом выросло потребление воды, так как современные дома оснащаются несколькими санузлами, банями, саунами и бассейнами.

С действующими тарифами на услуги холодного водоснабжения и канализации, а также размерами плат для тех потребителей, у которых не установлены приборы учета воды, можно ознакомиться ниже:

Нормы потребления воды для жильцов без счетчиков. Таблица: акимат Алматы

Также на официальном сайте ГКП "Алматы Су" almatysu.kz имеется список лицензированных организаций для установки и поверки приборов учета воды.

При этом, для отдельных категорий нуждающихся граждан в Алматы предусмотрено возмещение затрат за приобретение, установку или поверку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения и газоснабжения.

Помощью могут воспользоваться те алматинцы, чей среднедушевой доход не превышает величины трехкратного прожиточного минимума в размере не более 3,4 МРП за один прибор:

малообеспеченные граждане (семьи), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь; многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей; лица с инвалидностью 1,2,3 группы; пенсионеры по возрасту.

Для получения возмещения, как подчеркивают в акимате, потребителям необходимо обращаться в районный отдел социального обеспечения по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что долги алматинцев горводоканалу достигли 700 миллионов тенге. В "Алматы Су" начали отключать неплательщиков от городских сетей.

Также говорилось, что депутаты маслихата поддержали решение о продлении выплаты компенсации повышения тарифов на комуслуги социально уязвимым категориям населения в размере 0,8 МРП до 1 апреля 2025 года.