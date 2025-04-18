"России мы обязаны победой": "Астана Арена" прокомментировала информацию о концерте Shaman

Столичный стадион "Астана Арена" на своей Instagram-странице опроверг информацию о проведении в Астане концерта российского исполнителя Shaman, передает NUR.KZ.

"В интернете распространяется ложная информация о концерте российского певца SHAMAN на стадионе "Астана Арена". Настоящим управляющая компания ТОО "MTEX Management" официально опровергает данную информацию и просит распространить это сообщение.

Обо всех мероприятиях, проводимых на территории наших объектов, мы сообщаем исключительно на официальных страницах в социальных сетях и на веб-сайте товарищества", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа в Казахстане выступит мировая звезда Дженнифер Лопес. Концерт пройдет на стадионе "Астана Арена".

К слову, после старта продаж сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз.

Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло и пообещала компенсации некоторым покупателям.