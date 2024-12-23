Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Несколько микрорайонов в Алматы остались без тепла

Опубликовано:

Пар из-за прорыва трубы
Прорыв теплотрассы. Иллюстративное фото: belovodchenko / Getty Images

В Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

В Алматы устраняют повреждение на трубопроводе 1984 года, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".

"23 декабря произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по улице Назарбаева. По данным аварийной службы, повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году. 

В связи с повреждением было ограничено теплоснабжение для потребителей в контуре улиц Сатпаева - Достык, Тайманова, а также микрорайон Самал 1, 2, 3", - отмечается в сообщении коммунального предприятия.

Сообщается, что над оперативным устранением повреждения работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС", ожидаемое время восстановления теплоснабжения - до 01:00 24 декабря.

Алматинцам напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.) настоятельно рекомендовано не предпринимать самостоятельных действий и необходимо сообщать о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов) или 109.

В ноябре в 14 домах на левом берегу Астаны отключили горячую воду и тепло - на теплотрассе был выявлен дефект, который устраняли специалисты.

Также крупная с начала отопительного сезона авария произошла в Сарани, где в начале октября аким города в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203818-neskolko-mikrorayonov-v-almaty-ostalis-bez-tepla/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie