Несколько микрорайонов в Алматы остались без тепла

В Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

В Алматы устраняют повреждение на трубопроводе 1984 года, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".

"23 декабря произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по улице Назарбаева. По данным аварийной службы, повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.

В связи с повреждением было ограничено теплоснабжение для потребителей в контуре улиц Сатпаева - Достык, Тайманова, а также микрорайон Самал 1, 2, 3", - отмечается в сообщении коммунального предприятия.

Сообщается, что над оперативным устранением повреждения работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС", ожидаемое время восстановления теплоснабжения - до 01:00 24 декабря.

Алматинцам напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.) настоятельно рекомендовано не предпринимать самостоятельных действий и необходимо сообщать о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов) или 109.

В ноябре в 14 домах на левом берегу Астаны отключили горячую воду и тепло - на теплотрассе был выявлен дефект, который устраняли специалисты.

Также крупная с начала отопительного сезона авария произошла в Сарани, где в начале октября аким города в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.