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Рабочий график изменили для госслужащих в еще одном регионе Казахстана

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Девушка сморит на часы
Часы. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

С 21 апреля сотрудники государственных структур Актюбинской области перейдут на новый режим рабочего времени за счет сокращения обеда и начала рабочего дня на полчаса раньше, передает NUR.KZ.

Пресс-секретарь акима Актюбинской области Гулбагда Кобеева сообщила корреспонденту NUR.KZ подробности распоряжения главы региона об изменении рабочего графика.

"С 21 апреля 2025 года аппарат акима области, областные управления, а также акимат города Актобе переходят на новый режим рабочего времени: с 08:30 до 17:30, с обеденным перерывом с 12:30 до 13:30.

Данный график утвержден с учетом мнения государственных служащих. Внутренний опрос показал, что более 70% сотрудников поддержали изменение режима работы, отметив удобство более раннего начала и завершения рабочего дня",- сообщила Кобеева.

Она отметила, что изменения направлены на повышение эффективности деятельности госорганов и улучшение обслуживания населения. В данный момент рабочий день госслужащих начинается в 9:00 утра, обед длится с 12:30 до 14:00, а заканчивается рабочий день в 18:30.

Напомним, с 20 марта госструктуры и бюджетные организации в Усть-Каменогорске начали работать на час раньше. Также сообщалось, что с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.

Также мы писали, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.

Кроме того, житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты. Вскоре пересмотреть график работы министерств предложили и в акимате Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236374-rabochiy-grafik-izmenili-dlya-gossluzhashchih-v-eshche-odnom-regione-kazahstana/