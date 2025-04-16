Почти на 30% могут повысить тариф на электроэнергию в Астане

АО "Астана-РЭК" предлагает повысить тариф на электроэнергию в столице - с действующего в 24,43 тенге/кВтч до 31,67 тенге/кВтч без НДС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным коммунального предприятия, в прошлом году в Астане 4 раза пересматривались тарифы в сторону снижения за счет роста объемов электроэнергии и получения сверхдохода, связанное с ликвидацией нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Таким образом, среднеотпускной тариф за 2024 год был снижен с 29,28 тенге/кВтч до 24,43 тенге/кВтч, без учета НДС.

Вместе с тем с ноября 2024 года были повышены тарифы на генерацию электрической энергии в целом по республике от 3% до 10%. А с 1 февраля этого года было очередное повышение тарифов на выработку электроэнергии от 5% до 55 % в разбивке для каждой станции.

"Проектом АО"Астана-РЭК" предусмотрена предельная цена в размере 31,67 тенге/кВтч с ростом к действующей на 29,6 % или 7,24 тенге/кВтч. К значительному росту привело повышение тарифов всех субъектов рынка.

В случае не повышения тарифа на электроснабжение АО "Астана-РЭК" понесет убытки более 17,6 млрд тенге, что приведет к финансовой нестабильности и неплатежеспособности компании", - считают в компании.

В коммунальном предприятии даже сделали расчет, сколько в итоге будут платить астанчане за свет после повышения тарифа:

для 1-комнатной квартиры в 2024 году оплата составляла 3 470 тенге в месяц , в 2025 году составит 3 768 тенге в месяц;

для 2-комнатной квартиры в 2024 году оплата составляла 6 940 тенге в месяц, в 2025 - составит 7 536 тенге в месяц;

для 3-комнатной квартиры в 2024 году оплата составляла 10 410 тенге в месяц, в 2025 году она составит 11 304 тенге в месяц.

В конце прошлого года сообщалось, что стоимость передачи электроэнергии в дома астанчан может подорожать почти на 20%.

При этом общественники тогда заявляли, что счета за электроэнергию и так выросли после того, как страну перевели на единый часовой пояс.

Хотя ранее в Минэнерго отвечали на вопрос о том, повлиял ли перевод часового пояса на энергопотребление в Казахстане. В министерстве сообщали, что анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%, но это не связывали с часовым поясом.

В октябре прошлого года повышение цен на снабжение электрической энергией планировали в Алматы. Но после в городе утвердили временный компенсирующий тариф на электроэнергию.

Кроме этого, с 1 сентября 2024 года в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.