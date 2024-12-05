Передача электроэнергии может подорожать в Астане

Стоимость передачи электроэнергии в дома астанчан может подорожать почти на 20%, сообщает сайт телеканала KTK. Заявку рассмотрят в Департаменте по регулированию естественных монополий.

По данным телеканала, заявку в департамент направила электросетевая компания.

"Планируется предприятием скорректировать тариф до 7,94 тенге, это 18%. Предприятие планирует нарастить инвестиции в объеме 2 млрд тенге. Второе - это увеличение заработной платы своих работников. Отмечу, речь пока идет только о транспортировке электричества до потребителей", - сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Астаны Канат Кульназаров.

Как именно это повышение скажется на общей стоимости света для жителей Астаны, пока не ясно. Заявку еще только предстоит тщательно рассмотреть специалистам Департамента по регулированию естественных монополий.

При этом общественники говорят, что счета за электроэнергию и так выросли после того, как страну перевели на единый часовой пояс.

"На 10-15% как минимум поднялось. То, что Министерство энергетики якобы говорит, это нелогично просто, нам вешают лапшу", - сказал зампред общества по защите прав потребителей Астаны Марат Булекбаев.

Источник: KTK

Напомним, в ноябре этого года в Минэнерго ответили на вопрос о том, повлиял ли перевод часового пояса на энергопотребление в Казахстане. В министерстве сообщили, что анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%, но это не связывали с часовым поясом.

В октябре повышение цен на снабжение электрической энергией планировали в Алматы. Но после в городе утвердили временный компенсирующий тариф на электроэнергию.

Добавим, что по данным на апрель текущего года, в годовом разрезе рост цен на электроэнергию составил сразу 26,1%. Тарифы за год на тот момент не выросли лишь в одной области страны.