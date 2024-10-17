Тарифы на электроэнергию временно снизили для алматинцев

Временный компенсирующий тариф на электроэнергию утвердили в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента комитета по регулированию естественных монополий города.

В ведомстве пояснили, что по итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы АО "Алатау Жарык Компаниясы" по регулируемой услуге по передаче электрической энергии за 2023 год, в целях возврата средств потребителям, утвержден временный компенсирующий тариф на общую сумму 534 190,727 тыс. тенге.

Таким образом, тарифы АО "Алатау Жарык Компаниясы" составят:

с 1 по 31 декабря 2024 года - в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);

с 1 января по 31 ноября 2025 года - в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%).

Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

Мы также писали, что с середины октября в Алматы запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией. Отмечалось, что с 15 октября средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС.

Еще сообщалось, что жители южной столицы возмущены новыми тарифами на комуслуги. Алматинцы утверждают, что это значительно ухудшает их финансовое положение. Отмечалось, что с конца лета тарифы в Алматы менялись уже несколько раз.