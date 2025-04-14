Канатную дорогу до Шымбулака временно закроют в Алматы

С 12 мая в Алматы планируют закрыть канатные дороги до Шымбулака на плановые технические работы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта.

Как сообщается в Telegram-канале Шымбулака, зимний сезон на горнолыжном курорте завершен. Как сообщили в пресс-службе, начинется подготовка к летнему сезону.

Также была предоставлена информация о работе канатной дороги, ведущей к курорту.

"Канатные дороги продолжают работать до 11 мая. С 12 по 31 мая все канатные дороги будут закрыты на плановые технические работы", - сказано в сообщении.

Отметим, этот зимний сезон на Шымбулаке выдался непростым. Так, 17 марта, в районе левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, в 1 км от горнолыжного курорта "Шымбулак" трое фрирайдеров, спровоцировав сход лавины, оказались под завалом. Двое выбрались самостоятельно, тело третьего извлекли спасатели. Позже стали известны подробности произошедшей трагедии.

Кроме того, 10 марта этого года на Шымбулаке произошел сход снежной лавины. В результате ЧП никто не пострадал. Мы показывали видео с места ЧП.

В ДЧС по поводу случившегося заявляли, что в провоцировании схода виновны трое лыжников. Эту же версию подтвердили представители курорта. Сообщалось, что служба безопасности "Шымбулака" занята поиском нарушителей.

Позже представители горнолыжного курорта "Шымбулак" сообщили об опознании лиц, вероятно, причастных к сходу лавины.