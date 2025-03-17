Трех лыжников накрыло лавиной близ Алматы: один скончался

Сегодня в районе левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, трое фрирайдеров, спровоцировав сход лавины, оказались под завалом. Один погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в ДЧС Алматы.

"На пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение от диспетчера горнолыжного курорта "Шымбулак" о сходе лавины в районе пика Комсомола, расположенного в 1 км от курорта.

Трое фрирайдеров при спуске на лыжах подрезали склон, спровоцировав сход снежной массы. В результате все трое оказались под завалом. Двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно, третьего человека без признаков жизни извлекли из-под снега. Личности пострадавших устанавливаются" - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Позже стало известно, что погибла женщина.

"На место происшествия прибыли спасатели ДЧС, РОСО МЧС РК, Центра медицины катастроф МЧС РК и Службы спасения Алматы. Из-под завалов извлекли тело женщины. Ее транспортировали до станции "Комби-2" для эвакуации", - уточнили в ДЧС Алматы.

Спасатели также отметили, что ДЧС ранее предупреждал граждан об угрозе схода лавин на основании штормового предупреждения, выпущенного РГП "Казгидромет". Информация распространялась через SMS-рассылки и СМИ.

"Спасатели МЧС в очередной раз призывают туристов и любителей экстремального спорта соблюдать предупреждения. Катание вне трасс в лавиноопасный период - смертельный риск", - обратились в ведомстве к казахстанцам и гостям страны.

Отметим, ранее синоптики действительно предупреждали о лавинной опасности в Алматинской области.

Напомним, подобная трагедия произошла в Алматы в 2023 году - в районе левого "плеча" ледника Туюксу сошла лавина, под которой погиб лыжник.

Добавим, ранее 10 марта этого года на территории курорта "Шымбулак" произошел сход снежной лавины. В результате ЧП никто не пострадал. Мы показывали видео с места ЧП.

В ДЧС по поводу случившегося заявляли, что в провоцировании схода виновны трое лыжников. Эту же версию подтвердили представители курорта. Сообщалось, что служба безопасности "Шымбулака" занята поиском нарушителей.

Позже представители горнолыжного курорта "Шымбулак" сообщили об опознании лиц, вероятно, причастных к сходу лавины.