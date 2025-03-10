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Сход лавины на Шымбулаке: администрация курорта ведет поиски нарушителей

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Сходит снежная лавина
Снежная лавина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Администрация "Шымбулака" причиной сегодняшнего схода лавины назвала действия трех лыжников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта.

В Telegram-канале горнолыжного курорта "Шымбулак" опубликован официальный комментарий по поводу схода лавины, который произошел сегодня утром на горе Школьник, в районе канатной дороги "Комби-2".

В комментарии указано, что после обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта лавинная служба курорта провела профилактические спуски, осуществив пять взрывов с использованием противолавинной установки "Аваланчер".

Сообщается, что было спущено порядка 7 тыс. кубометров снега на участках "Конус", "Школьник" и "Сухой Лог". Также в пресс-службе утверждают, что после завершения тестирования, все участки внетрассового катания были ограждены сетками и оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками.

"В 10:02 на пульт центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка. Пострадавших и жертв не обнаружено.

Также установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску", - сказано в сообщении.

Сейчас трассы "Комби-2" и "Левый Талгар" закрыты, канатная дорога "Комби-2" работает только для пеших гостей.

"Горный курорт "Шымбулак" настоятельно призывает всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения! Игнорирование предупреждающих знаков может поставить под угрозу не только вашу жизнь, но и жизни окружающих. Опасные зоны закрываются исключительно в целях предотвращения несчастных случаев", - обратились к посетителям представители курорта.

Напомним, ранее в ДЧС мегаполиса сообщили, что на Шымбулаке сегодня произошел сход снежной лавины. По версии спасателей, сход лавины спровоцировали лыжники.

В марте прошлого года мы писали, что лавина сошла на проезжую часть в горах Алматинской области - специалисты направились на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия.

Также в марте 2024 года в горах Алматы сошла лавина - в МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео.

До этого мы писали о спасении туриста, который мог спровоцировать лавину в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226818-shod-laviny-na-shymbulake-administraciya-kurorta-vedet-poiski-narushiteley/