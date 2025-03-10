Лыжников обвинили в сходе снежной лавины на Шымбулаке

На территории горнолыжного курорта Шымбулак сегодня произошел сход снежной лавины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы. По версии спасателей, сход лавины спровоцировали лыжники.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы, сегодня на горнолыжном курорте Шымбулак произошел сход снежной лавины.

"По уточненной информации, во время внетрассового катания лыжниками (3 туриста), был подрезан склон и спровоцирован сход снежной лавины объемом около 3500 кубических метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сообщили в пресс-службе.

В ДЧС также заявили, что на основании штормового предупреждения, объявленного РГП "Казгидромет" 7 марта, была осуществлена sms-рассылка для информирования граждан. В ДЧС подчеркнули, что рассылка о лавинной опасности в горах была направлена в заинтересованные госорганы, а также администрации курорта Шымбулак.

Кроме того, в ДЧС напомнили, что до 11 марта сохраняется опасность схода снежных лавин и обратились к туристам и отдыхающим с рекомендациями:

не выходить на заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход снежных лавин;

соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности;

следить за прогнозом погоды.

В марте прошлого года мы писали, что лавина сошла на проезжую часть в горах Алматинской области - специалисты направились на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия.

Также в марте 2024 года в горах Алматы сошла лавина - в МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео.

До этого мы писали о спасении туриста, который мог спровоцировать лавину в Алматы.