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Лыжников обвинили в сходе снежной лавины на Шымбулаке

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Сходит снежная лавина
Сход снежной лавины. Иллюстративное фото: pixabay.com

На территории горнолыжного курорта Шымбулак сегодня произошел сход снежной лавины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы. По версии спасателей, сход лавины спровоцировали лыжники.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы, сегодня на горнолыжном курорте Шымбулак произошел сход снежной лавины.

"По уточненной информации, во время внетрассового катания лыжниками (3 туриста), был подрезан склон и спровоцирован сход снежной лавины объемом около 3500 кубических метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сообщили в пресс-службе.

В ДЧС также заявили, что на основании штормового предупреждения, объявленного РГП "Казгидромет" 7 марта, была осуществлена sms-рассылка для информирования граждан. В ДЧС подчеркнули, что рассылка о лавинной опасности в горах была направлена в заинтересованные госорганы, а также администрации курорта Шымбулак.

Кроме того, в ДЧС напомнили, что до 11 марта сохраняется опасность схода снежных лавин и обратились к туристам и отдыхающим с рекомендациями:

  • не выходить на заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход снежных лавин;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности;
  • следить за прогнозом погоды.

В марте прошлого года мы писали, что лавина сошла на проезжую часть в горах Алматинской области - специалисты направились на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия.

Также в марте 2024 года в горах Алматы сошла лавина - в МЧС рассказали подробности произошедшего, а очевидцы сняли последствия на видео.

До этого мы писали о спасении туриста, который мог спровоцировать лавину в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226809-lyzhnikov-obvinili-v-shode-snezhnoy-laviny-na-shymbulake/