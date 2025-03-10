Сход лавины на Шымбулаке: стали известны личности предполагаемых нарушителей

Представители горнолыжного курорта "Шымбулак" сообщили об опознании лиц, вероятно, причастных к сегодняшнему сходу лавины, передает NUR.KZ со ссылкой на ГЛК.

10 марта около 10 часов утра на территории курорта "Шымбулак" произошел сход снежной лавины. В результате ЧП никто не пострадал. Ранее мы показывали видео с места ЧП.

В ДЧС по поводу случившегося заявляли, что в провоцировании схода виновны трое лыжников. Эту же версию подтвердили представители курорта. Сообщалось, что служба безопасности "Шымбулака" занята поиском нарушителей.

Ближе к вечеру стало известно, что предполагаемые виновные опознаны – такое заявление появилось в Telegram-канале курорта.

"Нарушители опознаны, их личности установлены", – говорится в сообщении.

Также представители курорта приводят свою хронологию событий:

09:17 – после тестирования снежного покрова открыта канатная дорога "Комби 2". Внетрассовые зоны ограждены сетками и знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт".

09:58 – на горе Школьник (район "Комби 2") произошел сход лавины.

10:02 – спасатели оперативно обследовали зону. Пострадавших и жертв нет.

Предшествующие условия. По информации курорта, 7 и 9 марта выпали обильные осадки. Лавинная служба провела профилактические спуски, выполнив пять направленных взрывов и спустив около 7000 м³ снега на участках "Конус", "Школьник" и "Сухой Лог".

В качестве причины лавины представители курорта по-прежнему называют действия трех лыжников. Установлено, что они пересекли сетки, выехали на опасный участок и спровоцировали лавину.

По подсчетам команды курорта и снеголавинной станции "Шымбулак", общий объем спровоцированной лавины составил 95 м³.

"Игнорирование предупреждающих знаков угрожает жизни! Опасные зоны закрываются для предотвращения несчастных случаев", – предупреждает команда ГЛК "Шымбулак".

Что делать при сходе лавины?

МЧС РК предупреждает: чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

Если было объявлено предупреждение об угрозе лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то, прежде чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, где есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов (это простое правило поведения, как отмечают в МЧС, вполне способно спасти жизнь).

Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше на 2-3 дня отложить, а в случае отсутствия лавин – дождаться, пока он осядет. Также очень важно не ходить в горы одному или вдвоем – желательно держаться группой, это всегда обеспечит страховку при ЧП. Например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника.

Перед тем как выйти в горы, желательно захватить с собой лавинный приемопередатчик, который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека.

Очень важно не забыть захватить с собой мобильный телефон (он, как отмечают в МЧС, уже спас жизнь не одному человеку). Не будет лишним взять специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек, дающих возможность "всплыть" оказавшемуся в лавине человеку.

В горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин и по гребням гор, при этом очень важно помнить, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперек или передвигаться зигзагом.

Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения, когда на тебя несется лавина: уходить с пути несущегося потока в безопасное место нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево.

Если так получилось, что от лавины уйти не получилось, одно из правил поведения гласит, что нужно сразу освободиться от всех вещей, которые будут затягивать в несущийся поток и сковывать движения: от рюкзака, лыж, палок, ледоруба. Необходимо сразу начать резко пробираться к краю потока, делая все возможное, чтобы остаться наверху, а если есть возможность – зацепиться за дерево, камень, куст.