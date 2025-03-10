Сошедшую на "Шымбулаке" лавину сняли на видео

В понедельник утром на территории горнолыжного курорта "Шымбулак" сошла снежная лавина – очевидцы запечатлели явление на видео, передает корреспондент NUR.KZ.

В редакцию NUR.KZ поступило видео от подписчика, снятое на горнолыжном курорте "Шымбулак".

На запись попал сам момент схода снежной лавины. Также можно заметить, как по склону, по направлению схода, съезжает несколько лыжников.

Инцидент, напомним, произошел 10 марта около 10 часов утра.

Общий объем лавины составил примерно 3500 м³. В ДЧС по поводу случившегося заявляли, что в провоцировании схода виновны трое лыжников.

Сама администрация курорта уверяет, что незадолго до происшествия производился профилактический спуск, а после завершения работ все участки внетрассового катания отгородили сетками и специальными знаками.

Также в администрации курорта заявили, что служба внутренней безопасности сейчас занята поиском виновных.