Обновлены правила продажи билетов на поезда в Казахстане

В правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом внесены поправки, передает NUR.KZ со ссылкой на эталонный контрольный банк НПА.

И.о. министра транспорта РК приказом от 11 апреля 2025 года внес изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется со станций формирования и оборота поезда:

на пассажирские поезда - не менее чем от 45 (сорока пяти) суток до 10 (десяти) минут до отправления поезда, за исключением заявок организованных групп пассажиров;

за исключением заявок организованных групп пассажиров; на пригородные поезда - от 10 (десяти) суток до 10 (десяти) минут до отправления поезда.

Продажи билетов на пассажирские поезда осуществляются за 45 суток с 07:00 по времени Астаны. При этом с промежуточной станции продажа производится в зависимости от режима продажи, установленного перевозчиком.

Также, согласно новым правилам, продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда.

Продажа билетов на места в специализированном купе, предназначенном для проезда лиц с инвалидностью, производится:

лицу с инвалидностью 1 группы, имеющему затруднение с передвижением, использующему для передвижения вспомогательные средства (тифлотрости, костыли, ходунки, кресло-коляски) и (или) помощь других лиц и его сопровождающему;

ребенку с инвалидностью (до 18 лет) и его сопровождающему;

лицу, следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации, и его сопровождающему.

При этом оформление производится только в билетных кассах за 7 суток до отправления поезда пассажирам остальных групп инвалидности.

Такие билеты должны быть оформлены:

лицу и ребенку с инвалидностью при предъявлении документов пассажира и при подтверждении статуса лица с инвалидностью;

лицу, следующему при неотложных поездках в (из) медицинской организации, при предъявлении документов пассажира и документа, выданного медицинским учреждением, в содержании которого указано, что пассажир нуждается в неотложной поездке и сопровождении;

сопровождающему при предъявлении документов пассажира.

При оформлении билетов на пригородные поезда через железнодорожные билетные кассы, пассажирские агентства, электронные терминалы и интернет-ресурсы необходимо указать данные пассажира: фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИИН, номер одного из документов пассажира.

Среди нововведений также порядок оформления льготного или бесплатного проездного документа (билета), для которого теперь необходимо предъявить документ, дающий право на льготы.

Так, льгота на проезд по социальным значимым сообщениям в размере 50% (пятидесяти) от стоимости проезда, а по коммерческим маршрутам по усмотрению перевозчика, устанавливается:

лицам всех групп инвалидности, а также детям с инвалидностью (до 18 лет);

сопровождающим лиц с инвалидностью 1, 2 группы и детей с инвалидностью (до 18 лет).

Оформление льготного проездного документа (билета) для сопровождающего лица производится одновременно с оформлением льготного проездного документа (билета) для лица с инвалидностью 1, 2 группы и детей с инвалидностью (до 18 лет) в одном вагоне по одному маршруту следования.

Согласно новым правилам, пассажирам при отказе от поездки и возврате им билета ввиду опоздания согласованных поездов по вине железной дороги стоимость проезда и сборы возвращаются полностью перевозчиком. Сбор за операцию возврата билетов при этом не взимается.

Перевозчиком производится выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда в размере трех процентов от стоимости билета за каждый полный час задержки, но не более стоимости билета на основании акта об опоздании пассажирского поезда на станцию прибытия, составленного работниками вокзала, заявления пассажира при предъявлении билета.

При этом пассажир подает заявление на выплату штрафа за опоздание пассажирского поезда в течение 6 месяцев с момента опоздания пассажирского поезда.

Приказ вступает в силу с 22 апреля. Подробнее с изменениями можно ознакомиться тут.

Ранее сообщалось, что ж/д билеты с 50%-ной скидкой смогут купить лица, сопровождающие людей с особыми потребностями.

При этом в феврале прошлого года глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

Однако позже стало известно, что в Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

И с 1 октября прошлого года в Казахстане все же повысили тарифы на билеты в поездах.

Недавно глава Минтранса на брифинге правительства рассказал, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси.

В феврале зампред комитета Минтранса Нуржан Кельбуганов все же сообщил о повышении в марте цен на пассажирские перевозки, в рамках индексации к инфляции. Он также пообещал, что больше в этом году цены повышать не будут.