Когда цены на ж/д билеты могут подорожать в Казахстане

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на билеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов сообщил, что на сегодня пассажирская отрасль датируются и субсидируются за счет государства. За счет этого, по его словам, удается сдерживать цены на билеты.

"Если пригородное передвижение, электрички — цены начинаются от 600-700 тенге до 3 тысяч тенге, если брать стандартные поезда — цены начинаются от 2,5 тысячи тенге и доходят до 20 тысяч. И если сейчас государство полностью не будет нам помогать и не будет нас субсидировать, то цена билета, действительно, вырастет. И вырастет в два раза", — заявил спикер.

В феврале глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в кулуарах сената комментировал возможное повышение стоимости билетов на железнодорожные перевозки. Тогда он сообщал, что в Казахстане ранее уже повышали тарифы. И эти средства были направлены на повышение заработной платы сотрудников.

"У нас планов на повышение (стоимости – прим. ред.) билетов нет", – отмечал тогда он.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%.

Тогда Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" прокомментировал распространившуюся ранее в СМИ информацию о повышении цен на железнодорожные билеты.

"По социально значимым межобластным сообщениям тариф на железнодорожный проезд повышался в этом году один раз – на 7% с 1 января 2023 года. Изменение тарифа согласовано с Министерством транспорта и с учетом ежегодного повышения предельного уровня цен", – заявили в КТЖ.

Летом прошлого года эксперты также отмечали, что почти на треть подорожали авиабилеты в Казахстане.

Журналисты NUR.KZ ранее рассказали, как казахстанцам купить билеты на поезд, даже если места уже закончились.