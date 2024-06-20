Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Когда цены на ж/д билеты могут подорожать в Казахстане

Опубликовано:

Поезд в Казахстане с пассажирами на перроне
Поезд. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на билеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов сообщил, что на сегодня пассажирская отрасль датируются и субсидируются за счет государства. За счет этого, по его словам, удается сдерживать цены на билеты.

"Если пригородное передвижение, электрички — цены начинаются от 600-700 тенге до 3 тысяч тенге, если брать стандартные поезда — цены начинаются от 2,5 тысячи тенге и доходят до 20 тысяч. И если сейчас государство полностью не будет нам помогать и не будет нас субсидировать, то цена билета, действительно, вырастет. И вырастет в два раза", — заявил спикер.

В феврале глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в кулуарах сената комментировал возможное повышение стоимости билетов на железнодорожные перевозки. Тогда он сообщал, что в Казахстане ранее уже повышали тарифы. И эти средства были направлены на повышение заработной платы сотрудников.

"У нас планов на повышение (стоимости – прим. ред.) билетов нет", – отмечал тогда он.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%.

Тогда Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" прокомментировал распространившуюся ранее в СМИ информацию о повышении цен на железнодорожные билеты.

"По социально значимым межобластным сообщениям тариф на железнодорожный проезд повышался в этом году один раз – на 7% с 1 января 2023 года. Изменение тарифа согласовано с Министерством транспорта и с учетом ежегодного повышения предельного уровня цен", – заявили в КТЖ.

Летом прошлого года эксперты также отмечали, что почти на треть подорожали авиабилеты в Казахстане.

Журналисты NUR.KZ ранее рассказали, как казахстанцам купить билеты на поезд, даже если места уже закончились.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121069-kogda-ceny-na-bilety-mogut-podorozhat-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.