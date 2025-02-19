Цены на ж/д билеты изменятся с марта в Казахстане

Зампред комитета Минтранспорта Нуржан Кельбуганов в СЦК рассказал, будут ли повышаться цены на пассажирские перевозки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

"На пассажирские перевозки, в рамках индексации к инфляции, в разовом порядке с 1 марта будет повышение на 7%. Больше повышения в этом году не будет", - сказал глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов.

Напомним, в феврале прошлого года глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

Однако позже стало известно, что в Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

И с 1 октября в Казахстане все же повысили тарифы на билеты в поездах.

Недавно глава Минтранса на брифинге правительства рассказал, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси.