Стало известно, где проживает больше всего пожилых людей в Казахстане

Индекс старения в Казахстане увеличился на 1,6 процентных пункта - на каждые 100 детей приходится 31,1 человека в возрасте 65 лет и старше, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро Нацстатистики.

"В 2024 году индекс старения в Казахстане составил 31,1, что на 1,6 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом (29,5 в 2023 году). Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится 31,1 человека в возрасте 65 лет и старше", - отмечается в сообщении.

Так, в разрезе регионов самый высокий уровень зафиксирован в Северо-Казахстанской области - 78,1, далее следуют Восточно-Казахстанская (76) и Костанайская области (66,4).

"Наименьший индекс старения в Мангистауской области, где на 100 детей приходится 15,2 гражданина старше 65 лет. Также низкие значения зафиксированы в Туркестанской области (15,9) и в городе Шымкент (16,1)", - отмечается в релизе Бюро.

При этом, по данным ведомства, индекс старения в городской местности выше, чем в сельской - 33,4 и 27,5 соответственно.

В Бюро нацстатистики поясняют, что индекс старения - показатель возрастного состава населения, характеризующий число лиц пожилого возраста на 100 детей. Рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте 0-14 лет.

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные по численности населения Казахстана. На 1 января 2025 года в стране проживает 20 286 084 человека.

Последние данные о численности населения Казахстана мы публиковали в декабре прошлого года. Тогда также были названы самые густонаселенные города страны.

В ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

В октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.

Стоит также отметить, что ранее аналитики сообщили об увеличении ожидаемой продолжительности жизни казахстанцев. Наибольший рост зафиксировали в Алматы, Астане, Шымкенте и двух областях.