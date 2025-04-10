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Военная техника проедет по улицам Астаны: к гражданам обратились с предупреждением (фото)

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Танк
Танк. Фото: Министерство обороны РК

В Астане в период с 10 по 30 апреля по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня будет частично ограничено движение на некоторых участках дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

"В период с 10 по 30 апреля 2025 года, по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня, на территории "Индустриального городка" города Астаны будут проводиться тренировочные мероприятия с участием военной техники. Мероприятия приурочены к подготовке Военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим будет введено временное ограничение движения автотранспорта на следующих улицах: ул. Акжол, ул. Карашыганак, ул. Буйрат", - говорится в сообщении ведомства.

Военная техника в Астане
Военная техника в Астане. Фото: Министерство обороны РК

Отмечается, что движение на указанных участках будет временно ограничено.

Астанчанам в связи с этим рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом изменений в организации дорожного движения.

Военная техника в Астане
Военная техника в Астане. Фото: Министерство обороны РК

"Движение и проход будут восстановлены сразу после завершения репетиций", - добавили в Минобороны.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Также в Минобороны показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Недавно мы писали, что с 13 марта в Казахстане планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом - это связано с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Недавно стало известно, что в Астане 3 и 5 мая на главной площади пройдут генеральные тренировки к военному параду.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234570-voennaya-tehnika-proedet-po-ulicam-astany-minoborony-sdelalo-zayavlenie/