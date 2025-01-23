По 5 млн тенге выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Казахстане

Ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Как указано на сайте Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ:

жители блокадного Ленинграда - 67 чел.;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей- 139 чел.;

супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ -743 чел.;

вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ - 2 чел.;

труженики тыла - 41 594 чел.

"По состоянию на 1 января 2025 года, совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 279 330 тенге.

В этом году, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 5 млн тенге", - сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в акимате Астаны сообщили, что проживающие в столице шесть ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 5 млн тенге.

В прошлом году мы писали, что в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатили не менее 1,5 млн тенге единовременно. Также они получили ежемесячные выплаты.

Также в правительстве сообщали, что в 2024 году из бюджета выделили 187 млн тенге на выплаты ветеранам и другим участникам ВОВ.