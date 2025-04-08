Стало известно, когда проведут генеральную тренировку военного парада в Астане

В Астане ведется подготовка к военному параду в честь 80-летия Победы в ВОВ. 3 и 5 мая на главной площади Астаны пройдут генеральные тренировки, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщает Служба центральных коммуникаций в Telegram-канале, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Астане готовится военный парад. Подготовка уже началась.

В столице развернут полевой лагерь, где каждый шаг, каждое движение оттачиваются до автоматизма. Тренировки идут с самого утра.

"Генеральная тренировка военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 3 и 5 мая на главной площади столицы. А пока ведется подготовка пеших расчетов, механизированной колонны", - отмечается в сообщении.

Планируется, что в военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 4 тыс. человек, среди которых - порядка 200 женщин-военнослужащих.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Также в Минобороны показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Недавно мы писали, что с 13 марта в Казахстане планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом - это связано с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.