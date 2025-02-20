Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Официальный логотип к 80-летию победы в ВОВ представило Минобороны Казахстана

Опубликовано:

Вечный огонь
Вечный огонь. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Минобороны Казахстана сегодня показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Официальный логотип к 80-летию победы в Великой Отечественной Войне", - отмечается в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

В январе Минтруда сообщило какую сумму в этом году выплатят ветеранам ВОВ.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222277-oficialnyy-logotip-k-80-letiyu-pobedy-v-vov-predstavilo-minoborony-kazahstana/