Официальный логотип к 80-летию победы в ВОВ представило Минобороны Казахстана

В Минобороны Казахстана сегодня показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Официальный логотип к 80-летию победы в Великой Отечественной Войне", - отмечается в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

В январе Минтруда сообщило какую сумму в этом году выплатят ветеранам ВОВ.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.