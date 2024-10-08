Токаев высказался о праздновании 80-летия победы в ВОВ

Касым-Жомарт высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Казахстана во время заседания Совета глав государств СНГ поднял тему празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

"Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - отметил глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Сообщалось, что Токаев обратился к президентам стран СНГ и высказал мнение, что им нужно предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие.

Согласно информации на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

На данный момент в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которая планирует выйти из содружества к концу этого года.