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Военная техника на дорогах и ограничения полетов: в Минобороны предупредили казахстанцев

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Қазақ тілінде оқу
Военный самолет над землей
Военный самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

С 13 марта в Казахстане планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.

На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.

"Также, с 22 апреля по 7 мая 2025 года, в городе Астана будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.

В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах.

Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам", - отмечается в публикации.

Добавим, также ранее в Минобороны Казахстана показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

А в Минтруда сообщили, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным министерства, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227430-minoborony-obratilos-k-kazahstancam-s-vazhnym-preduprezhdeniem/