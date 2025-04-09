Новые терминалы в аэропорту Астаны: теперь туристы смогут заказать такси по фиксированной цене

В международном аэропорту Астаны появились терминалы Taxi Point - это новая система заказа такси по фиксированной цене, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата столицы, система создана для удобства и комфорта гостей столицы - это первый в Казахстане и странах СНГ круглосуточный сервис, позволяющий быстро и безопасно заказать такси по фиксированному тарифу сразу после прилета.

Сервис заказа такси Taxi Point. Фото: акимат Астаны

Сервис заказа такси Taxi Point. Фото: акимат Астаны

Проект реализован Центром развития туризма Astana Tourism акимата столицы совместно с частными инвесторами.

"Мы занимаемся развитием городского туризма, привлечением туристов и улучшением инфраструктуры столицы. В данный момент при поддержке руководства аэропорта мы запустили проект, который позволит туристам заказывать такси без посредников - безопасно и по фиксированной цене", - сообщил председатель правления Центра Развития Туризма Astana Tourism Артем Квашук.

В зонах прилета аэропорта установлены терминалы, через которые можно легко оформить поездку. Достаточно выбрать маршрут, оплатить банковской картой и получить всю информацию о такси: время прибытия, марку, цвет и номер автомобиля, а также контакты водителя.

Сервис заказа такси Taxi Point. Фото: акимат Астаны

Сервис Taxi Point поддерживает семь языков: казахский, русский, английский, китайский, испанский, французский и турецкий.

Напомним, вчера, 8 апреля, глава Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отметил, что иногда приезжающих туристов обманывают с такими услугами, как такси, связь, обмен валюты.

"Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной SIM-карты, бронирования отелей, основная информация о регистрации", - сказал Ербол Мырзабосынов.

По его данным, на сегодня данные QR-коды размещены в четырех городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте.

Мы также писали еще в 2023 году, что в алматинском аэропорту придумали способ, как уберечь иностранцев от обмана их таксистами. На территории воздушной гавани появились объявления и листовки с тарифами на услуги такси.

Несмотря на это, прошлой осенью полиция Алматы задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке. Ему назначили 15 суток ареста.

До этого в Астане таксист также обманул иностранца - поездка от аэропорта до одного из отелей в столице обошлась туристу из Индии в 45 тыс. тенге. Таксиста, обманувшего гостя, наказали.

А таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.

В мае 2023 года полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

Позже житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

Также гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.