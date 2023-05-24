Таксист довез иностранцев от аэропорта до гостиницы в Алматы за 800 долларов

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Таксиста привлекли к уголовной ответственности стражи порядка Алматы - мужчина довез иностранцев до гостиницы из аэропорта за 800 долларов, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации полицейских, 21 мая мужчина, занимающийся частным извозом, в международном аэропорту Алматы посадил в свою машину туристов из Индии, пообещав подвести их до гостиницы за тысячу тенге.

Прибыв на место, таксист стал требовать у пассажиров 1 180 долларов. В полиции отметили, что он пригрозил им расправой и тем, что не отдаст их вещи.

В результате иностранцы вынуждены были отдать извозчику 800 долларов.

По данному факту граждане Индии обратились в УП Бостандыкского района.

Полицейскими был задержан 27-летний мужчина. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 194 УК РК (Вымогательство).

Сообщается, что в содеянном таксист раскаялся и компенсировал иностранцам материальный ущерб.

Кроме того за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы машина, принадлежащая подозреваемому, водворена на специализированную штрафную стоянку.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021952-taksist-dovez-inostrantsev-ot-aeroporta-do-gostinitsy-v-almaty-za-800-dollarov/