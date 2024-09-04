Таксиста в Алматы арестовали за обман туристки из Индии

Полиция Алматы задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке. Ему назначено 15 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщает пресс-служба полиции, в Алматы задержан 27-летний мужчина, который завысил оплату за проезд туристке из Индии.

"В ходе проверки выяснилось, что мужчина занимался частным извозом без соответствующих документов, назойливо навязывал свои услуги. Наряду с этим при задержании он не выполнил законные требования сотрудника полиции", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Instagram-аккаунте.

По решению специализированного межрайонного административного суда Алматы правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Напомним, в прошлом году в Астане таксист также обманул иностранца - поездка от аэропорта до одного из отелей в столице обошлась туристу из Индии в 45 тыс. тенге. Таксиста, обманувшего гостя, наказали.

Также таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.

В мае прошлого года полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

В начале октября житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

Также гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.